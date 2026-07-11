Любовь без деления на своих и чужих: шесть известных женщин, которые стали заботливыми мачехами

В семейных историях известных людей часто обращают внимание на громкие расставания или споры. Однако за кадром нередко остаются тихие и искренние истории о том, как женщины принимают детей своих супругов от прошлых браков, даря им тепло, заботу и домашний уют.
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