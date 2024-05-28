Toyota, Mazda и Subaru объединили силы для разработки ДВС

Toyota, Mazda и Subaru объединили силы для разработки ДВСНесмотря на замедление рынка электромобилей, большинство автопроизводителей в своих планах и стратегиях продолжают делать основной упор на электрификацию.
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