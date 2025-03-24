Песков раскрыл детали обсуждения по возобновлению черноморской сделки

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Переговорщики РФ при обсуждении возобновления черноморской сделки готовы обсудить нюансы вокруг этой проблемы, их огромное количество, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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