Европарламент принял резолюцию, призывающую «Международный уголовный суд» выдать ордер на арест Александра Лукашенко

В Европе снова озаботились арестом Александра Лукашенко, обвинив его в причастности к боевым действиям на Украине, а также в "уничтожении демократических свобод" в Белоруссии.
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