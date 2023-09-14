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Европарламент принял резолюцию, призывающую «Международный уголовный суд» выдать ордер на арест Александра Лукашенко

Европарламент принял резолюцию, призывающую «Международный уголовный суд» выдать ордер на арест Александра Лукашенко

В Европе снова озаботились арестом Александра Лукашенко, обвинив его в причастности к боевым действиям на Украине, а также в "уничтожении демократических свобод" в Белоруссии.

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