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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Борис Ротенберг-младший о «Локо»: «Взобраться наверх — это одно, остаться там — другая история. Но у клуба правильный подход – ставка на воспитанников»

«В «Локомотиве» правильный подход. Всем нужно его ценить. Нужно понимать, что это единственный клуб, который делает такую большую ставку не только на российских футболистов, но и на воспитанников своего клуба.

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