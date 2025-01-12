Борис Ротенберг-младший о «Локо»: «Взобраться наверх — это одно, остаться там — другая история. Но у клуба правильный подход – ставка на воспитанников»

«В «Локомотиве» правильный подход. Всем нужно его ценить. Нужно понимать, что это единственный клуб, который делает такую большую ставку не только на российских футболистов, но и на воспитанников своего клуба.
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