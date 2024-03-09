Акции Freedom Holding Corp Тимура Турлова обновляют свои максимумы

Москва, 10:44, 09 Мар 2024, редакция FTimes.ru, автор Татьяна Соломон. В 2019 году казахстанский предприниматель Тимур Турлов сделал значимый шаг в развитии своей инвестиционной группы Freedom Holding Corp, выведя ее на американскую фондовую биржу NASDAQ.