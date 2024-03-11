Депутат Бессараб: новые требования исключат бесконтрольные переезды мигрантов

Минтруд предложил обязать мигрантов покинуть территорию России, если они не работают по профилю. Это требование позволит исключить бесконтрольное перемещение мигрантов по стране и их неформальные трудовые отношения с работодателями, пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT.
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