Депутат Бессараб: новые требования исключат бесконтрольные переезды мигрантов

Минтруд предложил обязать мигрантов покинуть территорию России, если они не работают по профилю. Это требование позволит исключить бесконтрольное перемещение мигрантов по стране и их неформальные трудовые отношения с работодателями, пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT.