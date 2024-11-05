Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Берлине гадают: устоит ли правительство Шольца, которому прочат развал уже на этой неделе

В Берлине гадают: устоит ли правительство Шольца, которому прочат развал уже на этой неделе

Немецкий иновещательный официоз Deutsche Welle пишет, что правящая коалиция канцлера Олафа Шольца может развалиться уже на этой неделе, когда 6 ноября в ведомстве канцлера состоится заседание так называемой “коалиционной комиссии”.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Очень даже хочется провал безумного правления Шольца. Этот идиотизм немецкого правителя привёл развалу Евросоюза, НАТО и окончанию СВО с победой Россией бациллы фашизма, которая постоянно реанимируется в Европе как в самой античеловеческой цивилизации.
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