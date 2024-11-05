В Берлине гадают: устоит ли правительство Шольца, которому прочат развал уже на этой неделе

Анатолий Рябенко

Очень даже хочется провал безумного правления Шольца. Этот идиотизм немецкого правителя привёл развалу Евросоюза, НАТО и окончанию СВО с победой Россией бациллы фашизма, которая постоянно реанимируется в Европе как в самой античеловеческой цивилизации.