Первые минуты World of Warcraft: The War Within в видеоролике с Gamescom До дебюта расширения н...

Первые минуты World of Warcraft: The War Within в видеоролике с GamescomДо дебюта расширения на ПК осталось всего несколько часов, и IGN опубликовал геймплейное видео с первыми минутами World of Warcraft: The War Within, снятое прямо с выставки Gamescom 2024.
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