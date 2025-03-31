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Илон Маск: "Выборы в Верховный суд Висконсина могут определить будущее Америки и западной цивилизации"

Илон Маск: "Выборы в Верховный суд Висконсина могут определить будущее Америки и западной цивилизации"

Речь идет всего-навсего о контроле демократов или республиканцев над палатой представителей.Глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск написал на своей странице в соцсети X, что предстоящие выборы в Верховный суд штата Висконсин могут определить будущее страны и всей западной цивилизации.

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