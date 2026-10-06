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Энциклопедия Техники

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Как я научила маму управлять умным домом без страха и паники

Как я научила маму управлять умным домом без страха и паники

Когда решаешь сделать жизнь близких удобнее, часто забываешь, что любая новая технология — это не только про кнопки и настройки, но и про доверие.

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