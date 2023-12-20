В Астраханском кремле пройдет новогодний концерт одаренных детей

В Астраханском кремле состоится ежегодный отчетный концерт одаренных детей и молодежи. Мероприятие объединит талантливых ребят со всего региона и пройдёт в музейно-выставочном комплексе "Цейхгауз" 23 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии