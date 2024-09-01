Транспорт: в России впервые в мире запущен регулярный автопилот

Автопилотируемая «Ласточка» начала курсировать по Московскому центральному кольцу. Автоматика полностью берет на себя ведение поезда, с помощью нейронных сетей самостоятельно оценивает ситуацию, принимает решения и выполняет необходимые действия.
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