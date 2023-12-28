Русская весна
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Русская весна

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В Купянском районе идут тяжёлые бои, готовится эвакуация населения (КАРТА)

В Купянском районе идут тяжёлые бои, готовится эвакуация населения (КАРТА)

В Купянском районе идут тяжелые бои, стало известно о подготовке эвакуации населения. Глава Харьковской оккупационной военной администрации Синегубов рассказал, что армия России наступает на Синьковку, идут тяжёлые бои в направлении Купянска и власти прорабатывают план эвакуации населения.

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Комментарии
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Александр Степанов
Не Доосколье,а ЗАОСКОЛЬЕ .
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