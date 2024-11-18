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Чемпионы НБА «Селтикс» в четверг встретятся в Белом доме с президентом США Джо Байденом

Действующие чемпионы НБА «Селтикс» встретятся в Белом доме с президентом США Джо Байденом в четверг. Во вторник «Бостон» примет «Кливленд» в матче Кубка НБА, а затем у команды будет два выходных дня перед еще одной игрой турнира в Вашингтоне против «Уизардс» в пятницу, что дает «Селтикс» хорошую возможность отпраздновать рекордное 18-е чемпионство в Белом доме.

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