Чемпионы НБА «Селтикс» в четверг встретятся в Белом доме с президентом США Джо Байденом

Действующие чемпионы НБА «Селтикс» встретятся в Белом доме с президентом США Джо Байденом в четверг. Во вторник «Бостон» примет «Кливленд» в матче Кубка НБА, а затем у команды будет два выходных дня перед еще одной игрой турнира в Вашингтоне против «Уизардс» в пятницу, что дает «Селтикс» хорошую возможность отпраздновать рекордное 18-е чемпионство в Белом доме.
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