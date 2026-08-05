МЦД продлят до Владимирской, Тульской и Ярославской областей

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал планы по продлению Московских центральных диаметров (МЦД) до регионов, граничащих с Московской областью, - в том числе до Владимирской, Тульской и Ярославской областей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии