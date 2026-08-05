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Владимирские новости

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МЦД продлят до Владимирской, Тульской и Ярославской областей

МЦД продлят до Владимирской, Тульской и Ярославской областей

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал планы по продлению Московских центральных диаметров (МЦД) до регионов, граничащих с Московской областью, - в том числе до Владимирской, Тульской и Ярославской областей.

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