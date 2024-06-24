Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с нападениями боевиков в республике Дагестан, жертвами которых, предварительно, стали девять человек, и еще 25 пострадали.
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