ИИ DeepSeek повышает цены после запуска новых моделей

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Китайский стартап в сфере искусственного интеллекта DeepSeek (официальный сайт) 6 августа заявил о планах повысить расценки на свои услуги через программный интерфейс, причем подорожание может оказаться весьма существенным.