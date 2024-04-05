В числе первых на призыв выйти на субботник отклинулся коллектив МБУ "Новоаннинского КДК". Специалисты провели уборку прилегающей территории к кинотеатру "Родина".
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В числе первых на призыв выйти на субботник отклинулся коллектив МБУ "Новоаннинского КДК". Специалисты провели уборку прилегающей территории к кинотеатру "Родина".