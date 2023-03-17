Что значит флексить низко в молодежном сленге?

Молодежный сленг — это особый язык, который совершенно непонятен представителям старшего поколения. Если добавить к этому то, что, помимо «всеобщего» сленга существует также особенный язык у молодых людей, принадлежащих к какой-то субкультуре, ситуация еще больше запутывается.
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