13 сентября состоялся визит секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в КНДР, продолжая новую практику регулярных визитов высоких силовых начальников в Северную Корею.
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13 сентября состоялся визит секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в КНДР, продолжая новую практику регулярных визитов высоких силовых начальников в Северную Корею.
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