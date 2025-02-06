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Парламентская газета

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На эвакуацию россиян из зоны катастроф выделят больше денег

На эвакуацию россиян из зоны катастроф выделят больше денег

С 1 апреля 2025 года увеличивается единовременная материальная и финансовая помощь гражданам при утрате ими имущества первой необходимости во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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