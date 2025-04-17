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Театр абсурда

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Разоблачили ложь Зеленского: Сырский и Залужный ругаясь – проговорились об огромных потерях ВСУ

Разоблачили ложь Зеленского: Сырский и Залужный ругаясь – проговорились об огромных потерях ВСУ

Политнавигатор Владимир Зеленский даже не пытается правдоподобно врать об украинских потерях, ведь называемые им цифры сильно противоречат тому, что говорят его же генералы.

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