Разоблачили ложь Зеленского: Сырский и Залужный ругаясь – проговорились об огромных потерях ВСУ

Политнавигатор Владимир Зеленский даже не пытается правдоподобно врать об украинских потерях, ведь называемые им цифры сильно противоречат тому, что говорят его же генералы.
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