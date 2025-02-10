Владелец Global Spirits объявлен в международный розыск за помощь ВСУ

Следователи объявили в международный розыск сбежавшего из России украинского бизнесмена, номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) за счет российского бизнеса на 1,3 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии