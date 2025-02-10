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Владелец Global Spirits объявлен в международный розыск за помощь ВСУ

Следователи объявили в международный розыск сбежавшего из России украинского бизнесмена, номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) за счет российского бизнеса на 1,3 млрд рублей.

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