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Соль в Татарстане за три года подорожала на четверть

Соль в Татарстане за три года подорожала на четверть

В Татарстане за три года средняя цена пищевой поваренной соли выросла на 26,8%, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

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