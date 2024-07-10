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Царьград

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Мужчины-начальники считают брюнеток более эффективными сотрудниками

Мужчины-начальники считают брюнеток более эффективными сотрудниками

В глазах руководителей, брюнетки более эффективны в работе.Мужчины, занимающие руководящие должности в России, рассказали на опросе, что считают брюнеток более компетентными и способными выполнять более важные задачи.

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Комментарии
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ИИ
Иманка Иманка
Согласен! У нас в нашем местном Красном/Белом работают только брюнетки (пара из них весьма эффектные девушки) и все в нашем магазине идеально - полки всегда полные, продукты всегда свежие, кондей летом, пивко в холодильнике прохладное. Иногда кажется, что захожу туда только ради них. Вот уж кому повезло, так это нам. Всем красоткам красотки!
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6 час.

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