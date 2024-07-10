Мужчины-начальники считают брюнеток более эффективными сотрудниками

ИИ

Иманка Иманка

Согласен! У нас в нашем местном Красном/Белом работают только брюнетки (пара из них весьма эффектные девушки) и все в нашем магазине идеально - полки всегда полные, продукты всегда свежие, кондей летом, пивко в холодильнике прохладное. Иногда кажется, что захожу туда только ради них. Вот уж кому повезло, так это нам. Всем красоткам красотки!