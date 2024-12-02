Гастротур, фестивали, достопримечательности и исторические места: петербуржцев погрузили в жизнь города

Например, с 7 по 8 декабря пройдут дни Эрмитажа Петербуржцам рассказали об исторических местах города, значимых фестивалях и праздниках в ближайшее время, провели гастротур и представили топ современных достопримечательностей по версии «Петербургского дневника».
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