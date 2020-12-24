ХАБИБ - Ягода малинка (Премьера клипа) Трек доступен на всех цифровых площадках: https://nda.promo/10BCFB8/ #хабиб #ягодамалинка #клип Всем девчонкам посвящается Ягода Малинка оп-оп-оп Крутит головой залетает в топ Такая ты грустинка Холодная как льдинка Хлопает глазами В лево в право в потолок Ягода Малинка оп-оп-оп Крутит головой залетает в топ Такая ты грустинка Холодная как льдинка Хлопает глазами В лево в право в потолок Номер один девочка Краш Не ем уже день не сплю уже два Номер один сказка моя Где же мой Джинн загадал бы тебя Реки реки реки в реках ты у меня Вот бы ща с тобою траляля тополя Пойдем со мной в кино А хочешь не в кино Да да хоть на Луну мне все равно Ягода Малинка оп-оп-оп Крутит головой залетает в топ Такая ты грустинка Холодная как льдинка Хлопает глазами В лево в право в потолок Ягода Малинка оп-оп-оп Крутит головой залетает в топ Такая ты грустинка Холодная как льдинка Хлопает глазами В лево в право в потолок Ай яй яй яй Ягода Малинка Ой ёй ёй ёй ты моя грустинка Номер один сказка моя Где же мой Джинн загадал бы тебя Реки реки реки в реках ты у меня Вот бы ща с тобою траляля тополя Пойдем со мной в кино А хочешь не в кино Да да хоть на Луну мне все равно Ягода Малинка оп-оп-оп Крутит головой залетает в топ Такая ты грустинка Холодная как льдинка Хлопает глазами В лево в право в потолок Ягода Малинка оп-оп-оп Крутит головой залетает в топ Такая ты грустинка Холодная как льдинка Хлопает глазами В лево в право в потолок Ай яй яй яй Ягода Малинка Ой ёй ёй ёй ты моя грустинка Ай яй яй яй Ягода Малинка Ой ёй ёй ёй ёй Хабиб в социальных сетях: https://vk.