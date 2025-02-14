Мерц предложил Вэнсу обговорить перемирие на Украине до переговоров с Россией

Кандидат в канцлеры Германии, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции договорился о прекращении огня на Украине до начала переговоров с Россией.