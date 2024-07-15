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Оксанка на приёмке в Шереметьево и те самые кружевные панталошки

Оксанка на приёмке в Шереметьево и те самые кружевные панталошки

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ниже ситуация, которая вполне могла случиться в Шереметьево.

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