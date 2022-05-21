Великобритания и страны НАТО рассматривают возможность поставки вооружения Молдавии

globallookpress.com/Geraint Nicholas/Keystone Press Agency https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Страны-участницы Североатлантического альянса обсуждают возможность начала поставок вооружения Молдавии.
globallookpress.com/Geraint Nicholas/Keystone Press Agency https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Страны-участницы Североатлантического альянса обсуждают возможность начала поставок вооружения Молдавии.
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