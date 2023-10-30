Армия остановила «быков». «Зенит» приблизился к лидеру. А «Спартак» утонул в «болоте»

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В 13-м туре чемпионата России по футболу «Краснодар» потерпел первое поражение, уступив в Москве со счетом 0:1 ЦСКА.

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