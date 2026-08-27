Астраханцам напомнили об ответственности за распространение информации об атаках БПЛА

Мингосуправления Астраханской области напомнило, что в регионе действует запрет на распространение в средствах массовой информации, соцсетях и мессенджерах любых фото- и видеоматериалов, которые показывают последствия террористических актов, атак беспилотников, действий диверсионно-разведывательных групп или иных событий, причиняющих вред жизни, здоровью граждан и имуществу.
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