Содействие нелегальной миграции приравняют к государственной измене

Аудрюс

Интересно то, что люди понимают, что мигрантов принимает работодатель с условием, что им он будет платить меньше, чем.... Сегодня практически на зарплату влияет один документ - МРОТ! А если вернуться к ЕНиРам (единые нормы и расценки), то мне думается, что ситуация в области приема на работу несколько изменится....