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Содействие нелегальной миграции приравняют к государственной измене

Содействие нелегальной миграции приравняют к государственной измене

Ирина Яровая: «Мы делаем невозможным впредь применение условных сроков, а минимальное наказание составит 8 лет лишения свободы — и до 15 лет» Содействие нелегальным мигрантам планируется перевести в разряд особо тяжких преступлений, фактически — приравнять к государственной измене.

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Комментарии
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Владимир Балаев
И это правильно!  Опасно взращивать внутреннюю пятую колонну вынашивающую свои цели, и всегда готовую организовать беспорядки внутри страны
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4 час.
Евгений Сорокин
Свежо предание, да верится с трудом 🙁
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4 час.
Аудрюс
Интересно то, что люди понимают, что мигрантов принимает работодатель с условием, что им он будет платить меньше, чем.... Сегодня практически на зарплату влияет один документ - МРОТ! А если вернуться к ЕНиРам (единые нормы и расценки), то мне думается, что ситуация в области приема на работу несколько изменится....
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1 час.

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