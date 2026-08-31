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Бизнес-консультант Русяев: золото на неделе может стоить в диапазоне $4400—4700 за унцию

Бизнес-консультант Русяев: золото на неделе может стоить в диапазоне $4400—4700 за унцию

Бизнес-консультант Илья Русяев спрогнозировал повышенную волатильность на рынке драгоценных металлов и стоимость золота в диапазоне $4400—4700 за унцию на предстоящей неделе.

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