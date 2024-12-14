ВС РФ поразили 3 склада с беспилотниками ВСУ

Российские военные ударили по трем складам с беспилотниками ВСУ, сообщает Минобороны РФ.«Нанесено поражение трем складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153-х районах», - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
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