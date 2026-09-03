Происшествия
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Происшествия

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Полицейские задержали подростка за хулиганские действия на станции метро «Китай-город»

Полицейские задержали подростка за хулиганские действия на станции метро «Китай-город»

«В Дежурную часть УВД на Московском метрополитене поступило сообщение о конфликте с участием несовершеннолетнего на станции «Китай-город» Калужско-Рижской линии.

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