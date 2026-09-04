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Царьград

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Военный эксперт Михайлов: В ЕС горят заводы. Работает сопротивление, и дальше будет хуже

Военный эксперт Михайлов: В ЕС горят заводы. Работает сопротивление, и дальше будет хуже

В Европе в последние недели неспокойно: то дроны со взрывчаткой находят в аэропортах, то десятки тысяч мигрантов штурмуют города, то ещё какая-нибудь "гибридная атака России".

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