Суд признал геноцидом преступления нацистов в годы войны на территории КБР

Верховный суд Кабардино-Балкарии признал геноцидом советского народа преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками на территории Кабардино-Балкарской автономной ССР (ныне – Республика Кабардино-Балкария) в годы Великой Отечественной войны, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии