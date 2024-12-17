РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Даже ДВА флага висели на стене в доме. США и Израиля...  ВО КУРВА!! В России он живет... тварь!!Жителя Алтайского...
  • лина любимцева
    ПОЖИЗНЕННО нужно его осудить, тварь поганую!!!  А заметили, что у него в комнате (на видео) висит флаг США?! Не прост...Жителя Алтайского...
  • лина любимцева
    А СКОЛЬКО РУБЛЕЙ СТОИТ ОДНА УКРАИНСКАЯ ГРИВНА?!!... Про себя лучше расскажите, ПОЗОРНИКИ!!....И сколько рублей стоит ...Курс гривны продо...

Суд признал геноцидом преступления нацистов в годы войны на территории КБР

Верховный суд Кабардино-Балкарии признал геноцидом советского народа преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками на территории Кабардино-Балкарской автономной ССР (ныне – Республика Кабардино-Балкария) в годы Великой Отечественной войны, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх