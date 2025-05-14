Я всю жизнь прожила в России, вырастила детей, теперь внуков нянчу, и всегда думала, что в нашей стране люди хотя бы за своих заступятся.
Русские не спустили приезжему удар в лицо русской красавице без причины, нашли и за шкирку доставили по назначению
Комментарии
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Владимир Гусев
Возможно это слишком, но наказание в любом случае должно быть таким, что не восполнить ничем! В тюрьму посадят - выпустят и пол жизни можно кайфовать, деньги отберут - можно с нуля заработать, уши - их прикрыть можно и привыкнуть к этому, а вот ГЛАЗКИ НОВЫЕ НЕ ВЫРАСТУТ!!!
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18 час.
Вадим Кузнецов
Ага, видим-видим. Гордай, блаароднай чэчэнскый мушшын! Тяжким трудом, слюшый, заработаль мерседес, да! А чо она ходыт? А ты хто такой? Давай досвиданя! ... Интересно, там что, в горах питомник для расплода таких бородатых обезьян? И кто это животное выпустил к людям, кто дал ему паспорт, черт возьми? И что полицаи? Так мышей и не ловят? Или девицу-курьершу в чем-нибудь обвинят, чтобы не обидеть Такого Человека?
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15 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - дикари--быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях. мутант - это состояние души идиота. многие наши чиновники поведением очень похожи на мутантов.
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6 час.
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