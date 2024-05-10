Нефть растет в цене из-за продолжения конфликта на Ближнем Востоке и данных из Китая Татьяна АрестоваСогласно предоставленной информации, цены на нефть выросли 10 мая, продолжая восходящий тренд на фоне признаков улучшения экономики в Китае.
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