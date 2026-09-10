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Вынесли приговор россиянке за ссылку на запрещённую соцсеть

Вынесли приговор россиянке за ссылку на запрещённую соцсеть

В Чебоксарском районе Чувашии состоялся суд над местной жительницей 57 лет. Поводом для разбирательства стало то, что женщина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместила гиперссылку, ведущую на запрещённую в России платформу.

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