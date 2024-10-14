Для пенсионеров все изменится уже в ближайшие дни – Татьяна Голикова рассказала об увеличении пенсий Евгения КомароваС 2025 года россиян ожидают важные изменения в пенсионной системе – спустя почти 9 лет заморозки возобновится индексация страховых выплат работающим гражданам.