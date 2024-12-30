Россия не пустит Украину в НАТО ни в каком виде, даже если от нее останется полтора хутора Дмитрий Родионов На фото (слева направо): президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте во время встречи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии