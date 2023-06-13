Страна и люди

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  • StarPer
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  • Наталья Середа
    Вот это шок! Это не люди, аспиды и сатанисты.Украинские кондит...
  • Betahon
    Да нет, Владимир Владимирович! НАТО-это же преемник крестовых походов, инквизиции, испанских конкистадоров, псов-рыца...Путин назвал борз...

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