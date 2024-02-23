«Из грязи в князи», — Галкин раскритиковал Пугачеву за слова о зависти россиян

Заслуженный артист РФ Борис Галкин уже не раз комментировал события в жизни Аллы Пугачёвой и её супруга Максима Галкина*, которые, уехав в другие страны, явно понизили уровень своей жизни из-за низких заработков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии