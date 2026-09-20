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Владимирские новости

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Во Владимирской области в штаб по наблюдению за выборами поступило девять жалоб

Во Владимирской области в штаб по наблюдению за выборами поступило девять жалоб

За три дня поступило девять жалоб, ни одна не подтвердилась, одна признана фейком. Голосование открыто и под постоянным контролем, подчеркнул депутат Госдумы Алексей Говырин.

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