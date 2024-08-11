Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Смотрите, что сделала женщина с заброшенным домом. Вот это шик!

Смотрите, что сделала женщина с заброшенным домом. Вот это шик!

Когда разглядываешь фотографии этого дома, то кажется, что интерьер здесь не менялся столетиями. Типичный английский стиль 18-19 века.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ В глазах рябит... все-таки нет сочетания цветов, чтобы глаз отдыхал... Может быть, хозяйке по нраву цыганский стиль?
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11 час.
Татьяна Цыганова
Очень напоминает советские интерьеры 70-80-х годов, когда украшали комнаты тем, сто удавалось &quot;достать&quot;
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8 час.
Мила Терехова
Безвкусица. Винегрет в цветовой гамме. Просто не хочется там быть и жить. Удивляет, что эта дама ещё не &quot;дисквалифицирована&quot; и имеет работу.
Ответить
4 час.

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