Когда разглядываешь фотографии этого дома, то кажется, что интерьер здесь не менялся столетиями. Типичный английский стиль 18-19 века.
Смотрите, что сделала женщина с заброшенным домом. Вот это шик!
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ В глазах рябит... все-таки нет сочетания цветов, чтобы глаз отдыхал... Может быть, хозяйке по нраву цыганский стиль?
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11 час.
Татьяна Цыганова
Очень напоминает советские интерьеры 70-80-х годов, когда украшали комнаты тем, сто удавалось "достать"
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8 час.
Мила Терехова
Безвкусица. Винегрет в цветовой гамме. Просто не хочется там быть и жить. Удивляет, что эта дама ещё не "дисквалифицирована" и имеет работу.
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4 час.
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