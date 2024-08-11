Смотрите, что сделала женщина с заброшенным домом. Вот это шик!

ТМ В глазах рябит... все-таки нет сочетания цветов, чтобы глаз отдыхал... Может быть, хозяйке по нраву цыганский стиль?

Мила Терехова

Безвкусица. Винегрет в цветовой гамме. Просто не хочется там быть и жить. Удивляет, что эта дама ещё не "дисквалифицирована" и имеет работу.