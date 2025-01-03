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Квартира, дом, дача

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Без «раскладушки»: 6 практичных и симпатичных идей для сушки белья в квартире

Без «раскладушки»: 6 практичных и симпатичных идей для сушки белья в квартире

Замучились придумывать, куда бы поставить большую напольную сушилку или не хотите портить разноцветной одеждой свой интерьер? Есть способы высушить ее без ущерба красоте — смотрим и берем на заметку! Соцсети блогера rooms.

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