Акции Paramount рухнули после понижения рейтинга Arete

Акции Paramount Skydance обвалились примерно на 8% после того, как Arete Research ухудшила рекомендацию по бумагам с «нейтрально» до «продавать» и установила самую низкую на Уолл-стрит целевую цену — 2 доллара за акцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии