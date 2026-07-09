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Акции Paramount рухнули после понижения рейтинга Arete

Акции Paramount рухнули после понижения рейтинга Arete

Акции Paramount Skydance обвалились примерно на 8% после того, как Arete Research ухудшила рекомендацию по бумагам с «нейтрально» до «продавать» и установила самую низкую на Уолл-стрит целевую цену — 2 доллара за акцию.

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